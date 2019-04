Intervistato da Milan Tv il terzino rossonero Ricardo Rodriguez ha commentato così nel pregare la sfida contro il Parma: "Vogliamo vincere questa partita. È difficile e lo sappiamo, però abbiamo lavorato bene questa settimana e possiamo fare molte cose interessanti".



PARMA - "Il Parma è forte in casa, credo sarà una gara complicata ma se vogliamo stare in alto in classifica dobbiamo solo cercare i tre punti".

GIOCARE A PRANZO - "Orario di pranzo? "Oggi farà molto caldo e servirà bere molto".