Milan-Roma (primo tempo 0-0)



Marcatori: 32' st Rebic (Mi), 44 ' st rig.Calhanoglu (Mi)



MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo (dal 9' st Saelemaekers), Bonaventura (dal 9' st Paquetà), Calhanoglu; Rebic (dal 33' st Leao). All.: Pioli. A disp.: Begovic, A.Donnarumma, Calabria, Laxalt, Saelemaekers, Gabbia, Krunic, Biglia, Paquetà, Brescianini, Maldini, Leao.



ROMA (4-2-3-1 ):Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante (dal 35' st Pastore), Veretout; Kluivert (dal 12' st Perez), Pellegrini (dal 35' st Diawara) Mkhitarian (dal 24' st Perotti); Dzeko (dal 24' st Kalinic). All.: Fonseca. A disp: Cardinali, Fuzato, Kolarov, Fazio, Bruno Peres, Ibanez, Perotti, Villar, Pastore, Diawara, Under, Kalinic, Perez.



Arbitro: Giacomelli di Trieste