Milan-Roma (calcio d'inizio alle ore 20.30) è l'anticipo che apre la terza giornata di campionato in Serie A. I rossoneri si presentano al pubblico di San Siro a caccia dei primi punti della stagione dopo la sconfitta in rimonta subita settimana scorsa a Napoli. Per l'occasione Gattuso recupera Calhanoglu dalla squalifica e conferma nella formazione titolare un solo nuovo acquisto: Higuain. Caldara, Laxalt, Bakayoko e Castillejo si accomodano in panchina.



Dall'altra parte Di Francesco preferisce Schick a Under, schierando Pastore nel suo ruolo naturale di trequartista, protetto dalla coppia di mediani De Rossi-Nzonzi. Sulla fascia destra Karsdorp prende il posto dell'acciaccato Florenzi, ma la principale novità è rappresentata dall'inserimento di Marcano nella difesa a tre. Arbitra Guida, con Mazzoleni al Var.