Milan-Roma, chi gioca in difesa: Pioli con il dubbio Thiaw, scelte obbligate per De Rossi

Un successo a testa per lanciarsi in campionato, ma soprattutto per prepararsi al meglio allo scontro diretto.si affrontano giovedì 11 aprile a San Siro nell'andata dei quarti di finale die arrivano con il morale alle stelle: i rossoneri, grazie alla vittoria sul Lecce, hanno consolidato il secondo posto e vedono la qualificazione alla prossima Champions League, i giallorossi sono tornati a sorridere in un derby e si sono nettamente rilanciati nella lotta Champions.L'attacco difunziona, tre gol nel segno di Pulisic, Giroud e Leao che confermano il cambio di passo nel 2024 e l'efficacia offensiva del Diavolo, secondo miglior attacco del campionato con 60 reti all'attivo (Inter prima con 73). Quello diinvece, almeno in campionato, fatica ed è rimasto a secco nelle ultime quattro giornate, in cui ci hanno pensato difensori e centrocampisti ad andare a rete (tranne nello 0-0 di Lecce).

A far riflettere i due allenatori non sono però i giocatori avanzati, bensì le difese: oltre i numeri, da una parte e dall'altra ci sono assenze pesanti e scelte (quasi) obbligate.- Innanzitutto, i numeri. Contro il Lecce è arrivato un clean sheet, ma i 34 gol subiti dal Milan in 31 giornate di Serie A sono un campanello d'allarme, così come gli 8 in 6 partite di Champions, i 6 in 4 partite di Europa League e i 3 nelle 2 partite di Coppa Italia giocate. E' in questo dettaglio che si è scavata la distanza con l'Inter in campionato (i nerazzurri di reti ne hanno concesse 14 in 30 giornate, non considerando il posticipo del 31esimo turno contro l'Udinese).

Dai numeri agli interpreti, perché contro la Roma a San Siro Pioli dovrà fare i conti con assenze e giocatori da valutare.non ci sarà, il giallo rimediato nella partita di ritorno contro lo Slavia Praga ha fatto scattare la squalifica, così comeancora alle prese con l'infortunio al legamento collaterale del ginocchio. Il dubbio riguarda, assente da Fiorentina-Milan per una fascite plantare. A Milanello resiste l'ottimismo per il suo recupero dal titolare, ma è da valutare se possa essere al top o meno per i giallorossi e possa essere schierato nella formazione titolare in coppia con uno tra. A sinistra certo, a destra si giocano il postofavoriti come coppia di centrocampo,torna dopo la squalifica nel terzetto conalle spalle di

- Non va meglio alla Roma, perché le scelte per De Rossi sono decisamente contate. I numeri sono in linea con il Milan in campionato (35 reti subite in 31 partite) e migliori in Europa (5 gol concessi in 10 partite), ma a complicare la situazione ci sono le tante defezioni. I giallorossi non possono contare su, esclusi dalla lista UEFA, ad aggravare il quadro l'assenza di, squalificato dopo l'ammonizione rimediata contro il Feyenoord nel ritorno degli ottavi.E' tornatoma solo per pochi minuti nel derby, davanti a Svilar toccherà ancora a, costretti agli straordinari dopo le fatiche del derby, cona giocarsi una maglia a destra efavorito sua sinistra. Dal centrocampo in su, De Rossi non tocca nulla rispetto alla Lazio:formeranno la cerniera di centrocampo,a supporto di