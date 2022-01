Zitti e buoni, anzi no. Damiano David, leader dei Maneskin e grande tifoso romanista, ha fatto sentire la sua voce sui social dopo l’ennesimo arbitraggio al limite della decenza. Pochi minuti dopo il rigore concesso ai rossoneri in Milan-Roma il cantante ormai famoso in tutto il mondo, ha twittato: “Chiffi, dopo questa diretto in promozione”. Forse riferendosi alle recenti bocciature dell’Aia nei confronti degli arbitri che avevano sbagliato con la Roma.