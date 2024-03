Milan-Roma e Liverpool-Atalanta anche sulla Rai? Trattativa con Sky per l'Europa League

Non solo Sky e DAZN. La fase decisiva dell’Europa League, pronta ad entrare nel vivo coi match dei quarti di finale a partire da giovedì 11 aprile e che vedrà protagonista ben tre squadre italiane, si appresta a sbarcare pure sulla tv di Stato. Secondo quanto anticipato infatti dal blogger esperto di vicende televisive Davide Maggio, è in corso una trattativa tra la Rai e Sky Sport per l’acquisizione e la trasmissione in chiaro delle partite che vedranno protagoniste Milan, Roma ed Atalanta da qui sino all’eventuale finale di Dublino del prossimo 22 maggio.



IN CHIARO - Il sorteggio Uefa di Nyon di quarti e semifinali di Europa League metterà di fronte Milan e Roma in un derby tutto italiano (l’11 aprile la partita d’andata a San Siro, giovedì 18 il ritorno all’Olimpico), mentre l’Atalanta se la dovrà vedere col Liverpool, col primo atto previsto ad Anfield e il ritorno al Gewiss Stadium di Bergamo. Trattandosi di un evento sportivo di rilevanza internazionale, visto che sono coinvolte ben tre rappresentanti del calcio italiano, esiste la possibilità di una doppia trasmissione in chiaro, quindi sia sulla Rai che su TV8, canale di proprietà di Sky Sport.



LA PROGRAMMAZIONE - In attesa dell’ufficialità e dei termini dell’accordo, prende corpo l’eventualità che la prima sfida tra Milan e Roma possa essere trasmessa in contemporanea sui canali Rai, su Sky e su DAZN, che detiene invece i diritti in Italia per lo streaming. In questo caso, TV8 trasmetterebbe giovedì 11 il primo confronto tra Liverpool ed Atalanta, mentre nella settimana successiva la situazione potrebbe ribaltarsi, coi nerazzurri di Gasperini in chiaro sulla tv di stato e Roma-Milan in contemporanea su Sky, TV8 e DAZN.