Roma-Milan, rabbia social per i prezzi dei biglietti di Europa League: aumento del 100%, quanto costano

“Non giocate con i sentimenti della vostra gente". È questo il mantra della protesta social con cui i tifosi della Roma stanno criticando l'operato della società. Il motivo? La vendita dei biglietti per la sfida valida per i quarti di finale di Europa League tra i giallorossi e il Milan e i loro prezzi esorbitanti.



RABBIA SOCIAL - I supporter avevano già fatto presente il problema, esponendo uno striscione in Curva Sud durante la gara col Sassuolo: “Se questo è il prezzo…non valete niente”, avevano scritto. Sotto ai post degli account social del club compare sempre più la parola "vergogna" e lo slogan "prezzi popolari, per settori popolari". A far eco a queste polemiche sono stati anche esponenti delle istituzioni. Come riporta Repubblica, su Facebook Enzo Foschi, segretario romano del Pd e tifoso giallorosso, ha scritto: “Il prezzo dei biglietti per i quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan è una vergogna”.



LE CIFRE - Ma quali sono questi prezzi così contestati? E sono stati davvero aumentati per l'occasione? Come comunicato dalla Roma, i prezzi in prevendita per gli abbonati (sono circa 42.000) vanno dai 51 euro (più prevendita) per un biglietto in Curva Sud ai 64 euro per i Distinti, dai 122 ai 149 euro per la Tribuna Tevere, fino ai 200 per la Tribuna Monte Mario centrale. Un rincaro del 100% rispetto ai prezzi per i quarti di finale di Europa League della passata stagione (allora per Roma-Feyenoord la Curva era a 25 euro). Prezzi più contenuti per gli ospiti. I tifosi del Milan infatti spenderanno massimo 45 euro per prendere posto all’Olimpico, come da obblighi Uefa.