Milan-Roma, in campo con l'omaggio a Di Bartolomei

50 minuti fa

1

Il 31 maggio la Roma sarà di scena in Australia per affrontare il Milan in amichevole. I giallorossi voleranno a Perth per sfidare i rossoneri e per l'occasione le due squadre ricorderanno Agostino Di Bartolomei a 30 anni dalla sua morte. Lo storico capitano giallorosso ha giocato anche a Milano per tre stagioni. Entrambe le squadre scenderanno in campo con una patch speciale: "Ago, ieri, oggi, sempre". Questo il comunicato della Roma: "Per Agostino Di Bartolomei l’amichevole tra giallorossi e rossoneri in programma in Australia a Perth il 31 maggio avrebbe avuto un significato particolare. Per questo motivo, nel trentennale della sua scomparsa, l’AS Roma porterà il nome di Agostino sulle maglie dei calciatori che scenderanno in campo all’Optus Stadium".