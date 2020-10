è il posticipo della quinta giornata di, in programma questa sera a San Siro alle 20.45 senza pubblico (alla luce delche entra in vigore oggi non potranno entrare neanche i 1.000 spettatori consentiti fino ai match di ieri). La squadra di, capolista del campionato, cerca un altri punti pesanti dopo quelli conquistati nel derby di settimana scorsa e, per l'occasione, recupera, ripresosi dall'infortunio che lo aveva tenuto fuori in settimana contro il Celtic in Europa League. Sarà lui a fare da supporto a. I giallorossi diinvece puntano sul tridente, che finora ha fatto bene in termini di prestazioni e gol.(4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 17 Rafael Leao; 11 Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.(3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 3 Ibanez, 24 Kumbulla; 18 Santon, 7 Pellegrini, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 11 Pedro, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko. Allenatore: Fonseca.: Giacomelli di Trieste.: Sky Sport