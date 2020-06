Il 28° turno di Serie A è già alle porte. Appena 24 ore di riposo e da domani il massimo campionato italiano sarà di nuovo in campo. Il big match della giornata è Milan-Roma, in programma domenica a San Siro, in un orario insolito (17.15). Da una parte la squadra di Pioli, reduce dalla vittoria di Lecce (4-1) e in piena corsa per l'obiettivo Europa League; dall'altra la Roma, che con la Sampdoria ha festeggiato il terzo successo di fila e la caccia ancora aperta alla zona Champions, a 6 punti di distanza. Anche se l'ultimo ricordo a San Siro del Milan è il ko contro il Genoa di Nicola (l'8 marzo scorso), il bookmaker confeziona per domenica un pronostico di poco tendente al segno «1», dato a 2,65. Bassissimo il gap con il segno «2», offerto a 2,70. Più indietro il pareggio, offerto a 3,20.