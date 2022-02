Alessio Romagnoli è intervenuto a Milan TV dopo il pareggio con l'Udinese: "Pensavamo e speravamo in qualche minuto in più di recupero, loro hanno fatto la loro partita e perdevano tanto tempo, soprattutto dopo l'1-1. Speravamo in qualcosa in più, ma non è un alibi. Dispiace per il risultato, perché siamo andati in vantaggio ma non siamo stati bravi a mantenerlo"



IL GOL DI UDOGIE - "Stranamente quest'anno è successo spesso a noi. E' strano che col VAR, che è stato messo per fare chiarezza, ci siano questi errori. Anche perché secondo tutti, anche secondo Udogie, l'ha presa di mano. Non è un alibi, dispiace perché potevamo prendere qualche punto in più ma ci penseremo la prossima partita".



ERRORE - "Noi ce ne siamo accorti del tocco di mano, ma secondo me più che l'arbitro è il VAR, con le telecamere, che doveva dare una grande mano".



COSA MIGLIORARE - "Sicuramente dobbiamo crescere nella gestione, l'Udinese è una squadra ostica da affronare ma dovevamo essere più bravi a gestirla meglio".