Fumata biancoceleste. In scadenza di contratto a giugno col Milan, il difensore Alessio Romagnoli si è accordato con la Lazio per un ingaggio da 3 milioni di euro netti all'anno più altri 500mila euro di bonus per le prossime cinque stagioni fino al 2027.



Nel vertice di ieri si è discusso pure del futuro di un altro difensore: lo spagnolo Patric, che ha gli stessi agenti (Raiola). Anch'egli in scadenza di contratto, sembrava essersi promesso al Valencia per tornare in patria. Invece, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, non ha ancora alcun accordo scritto e non gli dispiacerebbe restare alla Lazio. Si ragiona su un quadriennale da 1,2-1,3 milioni annui più alcuni bonus, ma serviranno nuovi incontri per arrivare a un accordo.