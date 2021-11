Alessio Romagnoli, capitano del Milan, parla ad Amazon Prime Video nel pre-partita di Milan-Porto di Champions League: "Il calore dei tifosi non manca mai, adesso tocca a noi. Siamo cresciuti tanto, siamo una delle squadre più giovani in Europa; abbiamo da un lato tanta spensieretezza, dall'altro per crescere dobbiamo giocare più spesso partite così. Dobbiamo puntare alla Champions ogni anno".



Su Ibrahimovic e Giroud: "In ogni gruppo forte ci deve essere una parte giovane e una con esperienza. Loro sono due campioni di assoluto livello, ci danno una mano. Ibra ci dà molto da due anni, Oli ne sta portando un'altra importante".