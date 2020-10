Alessio Romagnoli, difensore del Milan, parla a Sky Sport dopo la vittoria nel derby sull'Inter: "​Sicuramente un momento bello, siamo partiti bene. Sono contento di essere tornato, di aver festeggiato con una vittoria al derby, ma ora pensiamo già a giovedì. Tanti i meriti di Pioli, tantissimi i nostri. Siamo un bel gruppo, si vede; ora dobbiamo stare sul pezzo. Classifica? E' presto, si vedrà verso marzo a che punto siamo. Dobbiamo continuare su questa squadra. Ora abbiamo più consapevolezza, l'Inter è tra le più forti in campionato e non solo. Per arrivare in alto serve vincere partite come queste. Da domani si pensa all'Europa".



SU IBRA - "Il campo parla per lui. E' fondamentale, lo è stato sin dall'inizio".



SUI GIORNI FUORI - "Non pensavo di stare fuori così tanto. Mi sono allenato durante l'estate, ora l'importante è restare in campo".