Alessio Romagnoli, difensore del Milan, decisivo ancora con un gol allo scadere, parla a Sky Sport: "Io uomo Champions? E' presto per parlare di Champions. Speriamo di continuare con questo ritmo. Forse adesso abbiamo più cattiveria di prima, adesso giochiamo più compatti e decisi. Siamo tutti titolari, non esistono le riserve. Cerchiamo di dare tutti il massimo. Juventus? Prima pensiamo al Betis, poi alla Juve. Oggi è stata una bella partita, abbiamo sofferto nel primo tempo, poi nella ripresa siamo riusciti a vincere. Il mio migliore momento? E' un bel momento, per ora è il migliore, spero ne arrivino di altri ancora più belli".