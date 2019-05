Il difensore del Milan Alessio Romagnoli ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro la Spal: "Dispiace, l'Empoli si è anche mangiato due gol, speravamo in un risultato diverso, ma non ci siamo riusciti. Peccato, dovevamo essere più incisivi in alcuni momenti. Potevamo far meglio contro Inter e Parma. Futuro? Io sto bene qui, sono il capitano, ho un contratto lungo. Queste cose chiedetele alla società".