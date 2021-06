Situazione da risolvere, senza farsi prendere dalla fretta. Il futuro di Alessio Romagnoli al Milan è ancora tutto da decidere, chi si aspetta una risposta alle domande in tempi brevi è destinato a cambiare idea. La situazione è senza dubbio spinosa,ma al momento la priorità è un'altra.Un'idea figlia di quello che sta succedendo fuori da Casa Milan. Nonostante Romagnoli sia scivolato in seconda fila nelle scelte di Pioli, nonostante abbia perso i gradi di capitano (dopo Donnarumma la fascia dovrebbe finire al bracco di Kjaer o Kessie) lNon è una mancanza di ambizione, vuole semplicemente capire se l'anno prossimo potrà giocarsi le sue carte, se può riprendersi quello che è stato suo per tanti anni.Una posizione condivisa anche dal suo agente Mino Raiola, cheLo scenario, però, potrebbe cambiare nelle prossime settimane: se Pioli dovesse considerarlo ancora una riserva Romagnoli sarebbe disposto a vivere un'altra stagione in panchina? In caso di risposta negativa trovargli una sistemazione diventerebbe necessario. Per tutti.