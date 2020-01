Al termine del successo al cardiopalma per 4-2 ai supplementari del Milan sul Torino in Coppa Italia, il capitano rossonero Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Risultato fondamentale, soprattutto per com’è arrivato. Avevamo il pallino del gioco, poi siamo andati sotto ma alla fine l’abbiamo vinta. Fisicamente stiamo bene, quando vinci poi hai molte più energie. Dobbiamo lavorare duro per mantenere il trend positivo. Juventus? Prima di loro ci sono altre due partite, pensiamo una gara per volta”.