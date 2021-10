. Stefano Pioli prosegue il piano di rotazioni per gestire le forze con impegni in programma ogni tre giorni e domani, contro il, il Milan dovrebbe ritrovare nell'undici titolare il capitano: dopo la mezz'ora finale contro il Porto, Romagnoli dovrebbe guidare la retroguardia facendo rifiatare uno tra(l'inglese ha più possibilità di andare in panchina, il danese aveva riposato contro l'Hellas Verona). Il centrale azzurro ha ritrovato continuità dopo il complicato finale della scorsa stagione, tra infortuni e scelte tecniche che lo hanno tenuto spesso e volentieri lontano dal rettangolo di gioco: un segnale di rilancio importante per il Milan, che può contare su un'alternativa di livello al centro della difesa, ma anche per il futuro dello stesso giocatore.- Se fino a poche settimane fa l'addio a fine stagione, quando scadrà il contratto che lo lega ai rossoneri, sembrava quasi scontato, ora per Romagnoli le carte si sono rimescolate e anche il rinnovo non è più impossibile. Maldini e Massara non escludono la possibilità di prolungare il contratto del classe '95, lo stesso ex Roma ha dato la propria disponibilità e i primi discorsi sono partiti.. Non mancano infatti punti di criticità nella trattativa, a partire dall'percepito da Romagnoli: cifre che il Milan non intende confermare, la dirigenza potrebbe mettere sul piatto circa la metà dello stipendio attuale. Il secondo è dato da, nei cui piani resiste l'idea di un trasferimento a parametro zero alla. E i recenti attacchi mediatici del procuratore ai rossoneri non sono stati ben accolti dai vertici del club. Difficile ma non impossibile, mentre dirigenti e agente sono pronti a prendere in mano gli aspetti economici e contrattuali del rinnovo, Romagnoli pensa al campo: Pioli pronto a confermargli la sua fiducia, perché nel tour de force il Milan ha bisogno anche del suo capitano.