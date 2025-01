Getty Images

Il Milan ha concluso un’operazione in uscita: Luka Romero saluta definitivamente il Milan e l’Italia per trasferirsi in Messico. Nei giorni scorsi avevamo raccontato del forte pressing del Chivas di Gudalajara ma l’esterno destro classe 2004 alla fine ha scelto il Cruz Azul, secondo quanto rivelato dal sito messicano Superdeportivo.



I DETTAGLI- Romero firmerà un contratto di cinque anni con il Cruz Azul: il club messicano ha trovato un accordo con il Milan a 3,5 milioni di euro. Dato curioso: Luka lascia il club rossonero per la metà dei soldi previsti per il diritto di riscatto con l’Alaves. Romero in questa prima parte di stagione non aveva trovato spazio con la formazione basca, solo qualche scampolo di partita ed era improbabile immaginare un’acquisizione a titolo definitivo da parte dell’Alaves al termine della stagione. Sorridono le casse del club di via Aldo Rossi: Luka era arrivato in rossonero nell’estate del 2023 a parametro zero e i 3,5 milioni che saranno incassati rappresentano una plusvalenza totale.