L'esterno del Milan Alexis Saelemaekers, parlando a Mediaset, ha provato a comunicare le sensazioni del Milan a cavallo tra il pari di Salerno e le prospettive future:



"Eravamo troppo frenetici, può essere una lezione per le nostre prossime partite così da non ricommettere l'errore. Scudetto? Abbiamo fatto tanto lavoro per arrivare dove siamo, ora vogliamo dimostrare anche con qualche trofeo che siamo una grande squadra. Ma adesso dobbiamo solo pensare a vincere una gara dopo l'altra, dobbiamo restare concentrati sulle partite".