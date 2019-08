Andrea Conti può lasciare il Milan: non a titolo definitivo, ma in prestito. In una squadra che possa garantirgli il posto da titolare per farlo giocare con continuità e rilanciarlo dopo le ultime due stagioni caratterizzate dagli infortuni.



Con la stessa formula, o aggiungendo un eventuale diritto di riscatto, al suo posto il Milan può prendere Jacopo Sala dalla Sampdoria. Il terzino destro classe 1991 (scuola Atalanta come Conti) è in scadenza di contratto tra un anno a giugno 2020 e accetterebbe di partire come vice Calabria. Sulle sue tracce c'è anche il Parma.