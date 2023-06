Tante le piste che sta seguendo il club rossonero – i primi due nomi sul taccuino risalgono a Marcus Thuram e Davide Frattesi – che tra entrate e cessioni sta provando a rivoluzionare la sua rosa per regalare una formazione competitiva a Stefano Pioli, in vista della prossima stagione.– oltre a Sandro Tonali, un affare a cui manca solo l’ufficialità per la fumata bianca –Ognuno con una situazione diversa per il mercato ma su cuiColombo, contro-riscattato dal Lecce per 3 milioni di euro, è atteso da una valutazione da parte di Pioli e partirà per il ritiro estivo. Difficile, a ora, una sua partenza a meno di un’offerta importante da parte dei campani. Stesso discorso per Adli, poco considerato dal tecnico emiliano e desideroso di dimostrare il suo talento. Un investimento di livello da parte dei granata può essere lo scenario ideale per dimostrare la sua classe. Gabbia, ultima scelta tra i difensori centrali rossoneri, può partire in prestito: tornato da La Spezia e orfano del padre Paolo in dirigenza, il figlio d’arte è tra i profili individuati dalla Salernitana per rinforzare la trequarti di Sousa.. Intrecci, scenari con il direttore sportivo De Sanctis pronto a muoversi.