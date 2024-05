Milan-Salernitana, le pagelle di CM: Giroud straordinario, Pulisic un esempio

Getty

(dall'88' Nava sv): chiude la carriera professionista con il saluto di San Siro. Non impeccabile sul primo gol subito da Simy, ma conta solo per le statistiche.: chiude la stagione con un bel gol di testa, il primo in campionato.: prova senza sbavature. Esce lui e il Milan incassa 3 gol. (dal 14’ st: esordio in campionato proprio nella gara dell’addio ai colori rossoneri).: stagione la sua piena di alti e bassi, come questa sera contro la Salernitana (dal 41’ st Kjaer s.v): crea scompiglio nel primo tempo con sgasate delle sue, nel secondo si risparmia.

: torna alle origini giocando da interno, non dispiace.: sbaglia qualche scelta tecnica di troppo.: indemoniato e volitivo, fino alla fine.spreca l’occasione per chiudere la gara innamorandosi del pallone invece di calciare.: gol fortunoso a parte, nella prima frazione gioca da fenomeno. (dal 14’ st: spirito sempre buono, resa così e così): una rete straordinaria per salutare un pubblico che lo ha amato alla follia. E sono 16 gol in campionato, miglior numero in rossonero.

: le emozioni sono tutte per il saluto tributatogli da tifosi e giocatori.