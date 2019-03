Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, leader della Lega e tifoso del Milan, parla a 7Gold del ko nel derby: "Non fatemi litigare con Gennaro, vecchio cuore rossonero. Non dico niente, anche perché quando ho detto qualcosa in passato è venuto fuori un casino. Nel primo tempo non siamo stati in campo, metà del secondo tempo non lo abbiamo giocato. C’erano almeno tre giocatori palesemente non in condizioni".



SULLA STAGIONE - "Un milanista come me che ha visto giocare Gullit, Van Basten, che ha vinto le Coppe dei Campioni, che ha vinto tutto, potrebbe essere a posto per i suoi giorni. Mi spiace per mio figlio. L’ho portato ad Atene e abbiamo fatto una figura da cioccolatai, l’ho portato ieri e abbiamo perso ma l’ho portato anche a Bergamo e abbiamo vinto. Non abbiamo una rosa da Barcellona, è palese. Le campagne acquisti degli ultimi anni non sono state particolarmente proficue. Dal Milan dei tempi d’oro, se ce ne sono quattro in campo è tanto. È una squadra onesta, che si impegna, anche se non sempre. Kessie? Al Milan dei tempi che ricordo io, non si sarebbe mai permesso un signor Kessie di fare il cinema che ha fatto. Evidentemente, c’è qualche problema fuori dal campo anche"