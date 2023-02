Domenica ci sono le elezioni regionali in Italia. Intanto si avvicina il tempo delle nomine per le aziende partecipate dallo Stato: in questo senso le liste per i rinnovi dei cda vanno presentate entro il prossimo 26 marzo.



Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni sceglierà il nuovo amministratore delegato dell'Enel con un ballottaggio tra il ceo di Terna, Stefano Donnarumma e Flavio Cattaneo, ex Rai e Tim.



La Lega spera di poter indicare il presidente. Secondo il quotidiano Milano Finanza, Matteo Salvini propone il ritorno di Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan.