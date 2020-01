Le feste di Natale (o meglio, la parentesi invernale del calciomercato) hanno portato in dono al Milan il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è arrivato come uomo spogliatoio e in attesa che ritorni al top della forma fisica (è fermo da fine ottobre) fa già bene al morale dei rossoneri, che contro la Samp, a San Siro, partono da grandi favoriti, a 1,60, forti anche degli ultimi due precedenti in casa vinti. I blucerchiati, che lottano in bassa classifica, sono dati a 6,00, mentre vale 3,90 il pareggio. Asfittica per entrambe la situazione in attacco: la media gol realizzati è inferiore a uno a partita per entrambe: l'Under (finale con meno di tre reti complessive, viaggia a 1,87. A ravvivare il match potrebbe pensarci lo stesso Ibra: per lui è attesa una partenza in panchina, con probabile passerella per gli applausi in campo. Ma non è escluso, visto che lo ha chiesto esplicitamente, che possa essere impiegato full o part time: nel caso il suo ritorno al gol con i rossoneri è valutato 4,00, secondo Agipronews