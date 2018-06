Simone Zaza piace a mezza Serie A. Sulle tracce dell'attaccante ex Juventus ci sono Milan, Napoli, Sassuolo, Sampdoria e Torino. Come riportato da Deporte Valenciano, il Valencia ha già rifiutato diverse offerte che si aggirano intorno ai 25 milioni di euro con un obiettivo di immettere una grande plusvalenza nelle proprie casse (un anno fa, Zaza, fu prelevato per 16 milioni di euro circa). Serviranno 30 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere diversi club a tirarsi indietro.