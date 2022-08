Da San Siro a Casa Milan tutto è pronto per il match inaugurale di Serie A.Il 13 agosto, il Milan Campione d’Italia debutterà sul prato di San Siro nel primo match di Campionato contro l’Udinese. Per la squadra di Stefano Pioli sarà la prima occasione per ritrovare i propri tifosi a San Siro.L’entusiasmo della grande famiglia rossonera si è tradotto in un successo al botteghino: San Siro vola verso il tutto esaurito, con un venduto di circa 30.000 biglietti che si aggiungono ai 40.000 abbonamenti. Sold out anche tutti i biglietti "Club 1899", l’esperienza Premium VIP in area hospitality rivolta ai tifosi. La squadra Campione d’Italia potrà dunque contare sul calore rossonero e sul grande abbraccio del pubblico.Casa Milan, il cuore della famiglia rossonera, con protagonista lo ScudettoDa San Siro a Casa Milan, il pubblico rossonero è pronto a dare il proprio supporto alla squadra Campione d’Italia. Le porte di via Aldo Rossi saranno aperte per i tantissimi tifosi che vorranno farvi visita, a partire dal Museo Mondo Milan, tappa imprescindibile per gli appassionati. Il Museo di Casa Milan è il luogo dove poter rivivere le più belle emozioni e le vittorie del Club Campione d’Italia, un posto dove la storia del passato si mescola con quella del presente. La prima sala del Museo ospita il Trofeo dello Scudetto, a disposizione dei tifosi per foto e selfie. È possibile visitare il museo dalle 10:00 alle 18:00 – fatta eccezione il martedì, giorno di chiusura e lunedì 15 agosto. Ultime ore per usufruire della promozione “SUMMER VIBES” che permetterà l’ingresso di 2 persone al costo di 15 euro venerdì 12 agosto. In occasione della ripresa del Campionato, sabato 13 agosto il Museo aspetta tutti i suoi tifosi per celebrare insieme l’inizio della nuova stagione.Lo Store sarà aperto tutto il giorno dalle 10:00 alle 19:00. Attraverso il nostro punto vendita, i tifosi potranno prepararsi al meglio in vista della partita, acquistando maglie, sciarpe e accessori ufficiali. Inoltre, lo staff a disposizione potrà personalizzare le Jerseys AC Milan con nome e numero.Anche il Bistrot di Casa Milan, il progetto all’insegna del gusto e del benessere nato in collaborazione con il partner Segafredo Zanetti, sarà un punto di riferimento per i tifosi e tutti gli appassionati sportivi: aperto dalle 10:00 alle 18:00, si potranno gustare l’ampia offerta food&bev in un clima rossonero, prima del fischio di inizio. Tutti i dettagli su orari e prenotazioni al link: https://www.acmilan.com/it/club/casa-milan/bistrot“Club 1899”: sold out i biglietti per vivere un’esperienza unicaPer vivere un’esperienza ancora più unica, già dallo scorso anno AC Milan ha messo a disposizione dei propri tifosi - in abbonamento o come biglietto per singola gara – l’offerta “Club 1899”: la Premium experience, pensata per un target di clientela non necessariamente aziendale. Sold out in occasione della prima partita casalinga, i prodotti “Club 1899” restano ancora disponibili per i prossimi match (a partire dall’incontro contro il Bologna del 27 agosto), oltre che alla possibilità di un abbonamento annuale, per vivere la stagione nelle aree più eleganti ed esclusive dello stadio, con ristorazione dedicata e servizi di assistenza, inserite in un contesto che il Club ha recentemente ridisegnato con un design che guarda al futuro e al lifestyle.“San Siro per tutti” #RespACtContinua anche l’iniziativa “San Siro per tutti”, un programma di accessibilità gratuita allo stadio per i tifosi con disabilità e di fruizione del servizio di audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti. Un progetto che rientra nel più ampio manifesto programmatico del Club, “RespAct”, che tra i suoi pilastri promuove un percorso di inclusione, con l’obiettivo di permettere a tutti i tifosi rossoneri di godere dell'emozione unica e immersiva di San Siro.