Il centrocampista portoghese del Lille era stato a un passo dal vestire la maglia rossonera già negli ultimi giorni del mercato invernale ma alla fine il club bretone decise di rimandare la trattativa alla prossima estate., il gradimento per la soluzione è totale e prioritario rispetto alla diverse offerte arrivate nelle ultime settimane. Una proprio dal Barcellona che ora vuole provare ad ottenere il si di Kessie per uno strano incastro di mercato tra Italia, Francia e Spagna.l Milan in questa partita ha due carte da giocarsi: il sì del giocatore e gli ottimi rapporti con Mendes testimoniati anche dalla definizione della trattativa per il rinnovo di Leao.Salvo clamorosi colpi di scena, Renato Sanches nella prossima stagione sarà allenato da Stefano Pioli.