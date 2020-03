In casa Milan è attesaNon è un caso che i rossoneri si siano iscritti alla corsa per Dominik Szoboszlai del Salisburgo e abbiano messo nel mirino anche Amadou Haidara del Lipsia. Al momento, infatti,, che ha convinto pienamente la società nella stagione in corso e che dirigerà le manovre offensive rossonere anche l’anno prossimo:arrivato dall’Empoli la scorsa estate per 16 milioni di euro. Il classe 1997 si è messo in luce soprattutto con Stefano Pioli, sia nel centrocampo a tre - da vertice basso - sia a due, sul centro-sinistra.- In bilico sono le conferme di Franck Kessie e. Quest’ultimo si era fermato a febbraio per una frattura da stress al piede destro e ne avrebbe avuto ancora fino ai primi di aprile: ora ”vede" il ritorno in campo insieme al resto del gruppo e dovrà dare delle risposte importanti in vista del futuro. Al momento, potrebbe restare in rossonero, ma non come titolare.in crescita nell’ultimo periodo di calcio giocato con Pioli. La conferma in vista della prossima stagione è possibile, le prestazioni positive hanno portato la dirigenza a un’attenta riflessione:. E, soprattutto, se il Milan avrà già in mano un sostituto all’altezza; altrimenti resterà in rossonero., in scadenza di contratto e già alla ricerca di una nuova sistemazione.Ivan Gazidis vorrebbe infatti portare avanti la linea di un Milan giovane e non intenzionata a rinnovare i contratti dei giocatori over 30 (Bonaventura ad agosto compirà 31 anni)., bocciato da Pioli e finito ai margini del progetto rossonero. Un vero e proprio nodo di mercato per Gazidis:(servono poco più di 25 milioni)., che non rientra più nel progetto Milan: ha proposte dalla Spagna e dall’Argentina. L’ennesima rivoluzione a centrocampo è dietro l’angolo.