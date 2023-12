Milan-Sassuolo (sabato 30 dicembre con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d'andata e l'ultima nell'anno solare 2023.



PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Toljan; Thorstvedt, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.