Blindare solo il quarto posto, non più: ora un successo per sognare più in grande.nel terzo anticipo della 26esima giornata con una missione chiara:, ko ieri a Cagliari. Alla sua 50° panchina rossonera in Serie A,vuole toccare il 50% di successi (ora è a 24 vittorie, 17 pareggi, 8 sconfitte) e mantenere la striscia positiva del Diavolo contro i neroverdi: quattro vittorie e un pareggio negli ultimi cinque confronti in A, trovando il gol in dieci sfide su undici (22 in totale). Sassuolo senza lo squalificato, Milan che recupera(al rientro da squalifica): lo spagnolo ha realizzato tre degli ultimi sei gol dei rossoneri agli emiliani, ultima la doppietta all'andata.Fischio d'inizio ore 18, su Calciomercato.com la diretta di: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.: Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Locatelli, Magnanelli, Sensi; Berardi, Djuricic, Boga.​