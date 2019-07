Il Milan ha vissuto il primo giorno del nuovo corso targato Marco Giampaolo. Ecco quanto dichiarato nel corso della prima riunione con i giornalisti, con le parole dei dirigenti rossoneri. Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha affrontato la situazione stadio:



SULL'ATALANTA A SAN SIRO IN CHAMPIONS - "Non ho sentito il sindaco, faremo delle riflessioni. Terremo conto del pensiero dei nostri tifosi, che hanno già subito il fatto di non poter andare in Europa League. Lo stadio è del club ma anche dei tifosi"