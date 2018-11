Il presidente rossonero, Paolo Scaroni, ha parlato a Milan Tv a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus a San Siro: "Mi aspetto una grande partita, un grande spettacolo. Abbiamo più punti dell'anno scorso e sono soddisfatto, peccato per gli infortuni. Gattuso ha saputo trasmettere il suo cuore alla squadra, Leonardo e Maldini sono molto presenti"



Scaroni ha poi parlato a Sky Sport: ​"Stadio? San Siro è certamente casa nostra ed è la soluzione preferita, ma non possiamo escludere altre opzioni. Di certo c’è che lo faremo con l’Inter. ​



SULLA PARTITA - "È un’emozione fortissima per la società. Lo stadio è pieno e abbiamo conseguito il record di incassi. I bianconeri rappresentano un traguardo in questo senso, almeno in Italia, per quanto fatto sia in campo che come crescita economica. Noi stiamo prendendo diverse iniziative, un amministratore delegato inglese serve anche a questo: con lui (Gazidis, ndr) abbiamo completato l’assetto societario. Il 20 novembre è in programma un incontro con l’UEFA e sarà un’occasione importante, vogliamo trasmettere che il Milan rispetterà le regole del fair play finanziario".