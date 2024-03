Milan, Scaroni non è fra gli indagati dalla Procura di Milano: ecco il motivo

Nel pomeriggio il mondo Milan è stato scosso dalla perquisizione della Guardia di Finanza presso la sede del club in merito all'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Milano sulla compravendita del club da Elliott a RedBird. L'indagine vede fra gli indagati l'ex amministratore delegato Ivan Gazidis e l'attuale amministratore delegato Giorgio Furlani, ma non il presidente Paolo Scaroni.



Nonostante Scaroni ricopra una carica così importante, l'ipotesi di reato, ovvero "ostacolo all'autorità di vigilanza" non lo vede coinvolto poiché per la legge, questo genere di violazione rappresenta un "reato proprio". Cosa vuol dire? Che è una tipologia di reato che può essere commesso soltanto da chi in una azienda rivesta determinate cariche deputate a questo genere di comunicazioni. Nel calcio questo tipo di comunicazioni alla Figc sono deputato all'amministratore delegato e non al presidente.