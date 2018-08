Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del nuovo amministratore delegato rossonero in conferenza stampa durante la presentazione di Paolo Maldini: "Non contemplo di andare avanti per troppo tempo con le deleghe del Milan, ma sono fiducioso che risolveremo la cosa nei prossimi mesi. Si tratta di una scelta importante e va fatta quindi con la giusta calma, dopo le vacanze".