, presidente del, ha parlato a margine dell'evento RCS Sport Industry Talk: ". Quindi sul fronte Milan siamo messi bene, sono contento. Sul fronte del calcio e del futuro della Serie A sono invece più preoccupato. Se per i diritti tv in Italia le cose si sono concluse in modo accettabile, per i diritti tv internazionali non riusciamo purtroppo ancora ad ottenere quello che vorremmo. Noi incassiamo dai diritti tv internazionali 200 milioni, la Premier League 2,2 miliardi. Capire che c'è una grossa differenza. Poi vediamo provvedimenti di legge che invece di facilitare la nostra industria complicano ancora di più le cose, allora mi preoccupo. I risultati sportivi dipendono da quanto incassiamo e dai bilanci delle società".- "Lo spettacolo dal calcio è dato dai giocatori e dagli allenatori, ma anche dai teatri in cui si gioca. L'Italia ha il record assoluto in Europa per vetustà degli stadi, un record che non vorrei avere.. Ricordiamoci che San Siro è stato costruito e poi ristrutturato due-tre volte con i soldi dei contribuenti, non dei privati come proponevamo. Anche qui è un bel problema".- "Io vorrei vincere tutte le partite, ogni volta che non succede soffro.. L'obiettivo minimo è qualificarci ogni anno in Champions. Chiaramente è un obiettivo superare anche il girone di Champions, speriamo succeda anche quest'anno".