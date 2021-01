Il Milan sembra essere il club italiano più attivo sul mercato di gennaio. Dopo l’acquisto a zero di Mario Mandzukic e l’approdo in rossonero di Meite dal Torino, la squadra di Pioli ha messo nel mirno Lucas Vazquez. A tale eventualità credono i bookmaker, visto che i betting analyst hanno quotato a 3,50 il trasferimento dal Real Madrid nella sessione di mercato invernale. L’esterno offensivo classe 1991 ha raccolto finora 22 presenze e 2 gol in stagione con il Real Madrid, ma potrebbe entrare nella lista dei calciatori cedibili vista la volontà dei Blancos di aprire un nuovo ciclo dopo le vittorie europee e nazionali degli scorsi anni.