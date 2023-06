Sfumatoe salutato (quasi) Sandroi tifosi delnon aspettano altro che un colpo in entrata per rialzare la testa. I riflettori sono puntati suchiamati a rinforzare in massa centrocampo e attacco. Attacco appunto, lì dove solo Olivier Giroud e Rafa Leao sono certi di un posto nella prossima stagione. - L'idea in Via Aldo Rossi è quella di fornire auna alternativa valida al francese:e che abbia anche della qualità per partecipare al gioco. Identikit che risponde perfettamente al nome diex Genoa e attualmente in forza alIl classe 1999 vedrebbe di buon grado un ritorno in Italia per rilanciarsi dopo una stagione opaca a Londra con otto gol in 27 presenze tra campionato ed Europa.- Il Milan, che sta monitorando la pista da tempo,in settimana infatti, i rossoneri proveranno a parlare con gli Hammers della situazione riguardante la prima punta: il tentativoper una eventuale trattativa. I rossoneri sanno bene però che, almeno per ora, il West Ham non è intenzionato a far partire l'ex Sassuolodopo aver sborsato ben 36 milioni di euro appena un anno fa. Per informazioni basta chiedere alla Roma, che aveva già fatto un tentativo alcuni giorni fa.