Non è un momento semplice per il Milan. La sconfitta con il Borussia Dortmund è pesante nell'economia del girone di Champions League e della stagione in generale e ha riaperto i processi, sul banco degli imputati anche Stefano Pioli e lo staff, complice la mole impressionante di infortuni con Malick Thiaw ultimo ad aggiungersi alla lista. Proprio dall'infermeria però arriva una notizia positiva: il rientro di Ismael Bennacer è ormai vicinissimo.



PUNTA IL FROSINONE - Il centrocampista algerino anche oggi si è allenato con il gruppo a Milanello, è praticamente pronto al rientro il campo al punto da far prendere in considerazione anche la convocazione per la prossima partita di campionato contro il Frosinone, sabato sera a San Siro (ore 20.45). Si deciderà in queste ore, Pioli e i suoi collaboratori valuteranno e solo domani, alla vigilia della gara, scioglieranno le riserve. Bennacer non gioca una partita ufficiale dal 10 maggio 2023, l'Euroderby d'andata con l'Inter abbandonato dopo 18' di gioco per una torsione del ginocchio destro che ha portato all'intervento chirurgico per risolvere la lesione condrale rimediata. Sei mesi erano stati indicati come tempi di recupero e questi sono stati rispettati, ora il 4 rossonero si scalda per aiutare la squadra a rimettersi in sesto.