Vince dominando lo Spezia, che torna al successo a 2 mesi dall’ultima volta, guarda caso contro l’Inter. Di certo, Pioli paga il momento e le assenze, il morale a terra dopo l’andata del derby e la preoccupazione di giocare pensando al ritorno,che gli ha fatto perdere punti preziosi e magari anche qualche giocatore (contro la Lazio ha schierato 10 degli 11 andati poi in campo contro l’Inter).I 20 minuti finali di Adli a Spezia rasentano il ridicolo, anzi lo oltrepassano. E così le mille panchine di De Ketelaere e Vrancks. Nelle sue scelte,Oggi il Milan sembra stanco, sfilacciato quest’anno lo è stato spesso, con rare eccezioni di cui oggi s’è ovviamente persa la memoria. In campionato, dopo avere vinto a Napoli, il Milan ha messo insieme 10 punti in 7 partite, vincendone solo 2. La squadra è stanca e la vittoria con la Lazio è stata un’illusione, basta guardare cosa ha fatto Sarri prima e dopo quella partita. È stata una stagione lunga e particolare, la stanchezza è di tutti e così gl’infortuni. Sono spiegazioni, non alibi.un avversario che si sta giocando la vita e che nel secondo tempo ha capito che poteva e doveva osare di più. Detto fatto e il Milan è andato subito in ginocchio, preso sostanzialmente a pallonate senza rendersi mai o quasi pericoloso, di certo senza mai dare l’impressione di poter pareggiare. Doppio primo gol in Serie A del difensore polacco Wisniewski e dell’ex interista Salvatore Esposito, entrambi arrivati a gennaio. Vantaggio su bella dormita della difesa piazzata a zona mista sull’angolo avversario (Pioli cambia spesso, generando confusione tra i suoi giocatori) e raddoppio nel finale con punizione forte e precisa. Nel mezzo, Maignan fa almeno 2 parate importanti, Dragowski nessuna.Basta questo per mandare il Milan in crisi? Probabilmente no, ma ancora una volta Pioli non ha trovato le misure adatte per contrastare il centrocampo avversario,Ma se ci sarà davvero Leao, e se sarà quello vero, il Milan può provare a sfidare la logica.@GianniVisnadi