Il Milan è in continuo movimento, in cerca di nuovi talenti da regalare a Rino Gattuso. La nuova struttura societaria prevede continui aggiornamenti grazie al lavoro dell'area scouting, un lavoro specifico svolto in sinergia con il duo Leonardo-Maldini.



MILAN FRANCESE - I prossimi rinforzi rossoneri potrebbero arrivare dal campionato francese, fucina di talenti cristallini. Le attenzioni non sono rivolte solo ad Allan Saint-Maximin, forte esterno classe 1997 del Nizza, ma anche in direzione Marsiglia. Nella lista dei desideri del Milan è finito il difensore classe 1999 Boubacar Kamara, ambito anche da diversi top club inglesi.



SCOUT A DIGIONE - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, questa sera allo stadio Gaston-Gérard di Digione vi sarà anche un osservatore del Milan per assistere alla gara tra i padroni di casa e il Marsiglia di Rudi Garcia. Tra gli osservati speciali c'è Boubacar Kamara ma anche l'esterno Florian Thauvin. Classe 1993, con ben 13 gol e 5 assist in 24 presenze stagionali. Un'idea in più per il futuro del Milan.