Milan, scout in missione in Belgio: piace il talento Debast

Gli scout del Milan sono sempre attenti a monitorare tutti i talenti che stanno sbocciando in giro per l’Europa e sono rimasti particolarmente impressionati da un difensore che tanto bene sta facendo tra le fila dell‘Anderlecht: parliamo di Zeno Debast, difensore belga classe 2003.

Entrato a soli sei anni nel settore giovanile dell’Anderlecht, Debast ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare in prima squadraStesso grande fisico e una tecnica di livello che lo rende un difensore bravo in fase d’impostazione. D’altronde Zeno nuove i primi passi da trequartista prima di spostarsi qualche metro più indietro, da difensore, solo nel 2019.. Piace molto perché oltre al naturale ruolo da difensore centrale potrebbe essere anche utilizzato da mediano in un centrocampo a due. Già nel giro della nazionale belga con il Mondiale del 2023, Debast può diventare il prossimo colpo in prospettiva del club rossonero.