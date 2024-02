Rennes, beffa Bourigeaud: tripletta al Milan e intanto gli svaligiano casa

Disavventura per Benjamin Bourigeaud, centrocampista del Rennes, mentre stava giocando contro il Milan nel ritorno dei playoff di Europa League al Roazhon Park: mentre l'ex Lens realizzava una tripletta ai rossoneri nel 3-2 finale, i ladri erano in azione nella sua abitazione, svaligiata con un furto di diverse migliaia di euro. Una serata da ricordare per lui, in tutti i sensi.