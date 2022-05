. Il suo nell'ottobre del 2019, al posto dell'esonerato Giampaolo, era stato accompagnato dai dubbi e lo scetticismo aveva accompagnato tutta la prima fase della sua avventura sulla panchina del Diavolo. Al punto di finire in discussione, conche aveva già trovato un accordo con i vertici societari ed era pronto a subentrare per dare il via a un nuovo progetto. Poi il cambio di rotta, la decisione di tenersi stretto Pioli e andare avanti con il progetto. Una scelta che, a conti fatti, ha pagato senza se e senza ma: nella Milano rossonera sono arrivati il ritorno in Champions League dopo sette anni e ora anche lo scudetto dopo undici,. Ma i dolori dei Diavoli Rossi sono lontani, quelli rossoneri fanno partire la festa e con essa la celebrazione dei meriti di Pioli.- A partire dalleche ha portato dal suo arrivo al Milan e perfezionato in questa stagione. Ilè diventato l'assunto base che ha dato identità e solidità al gioco rossonero,guardando le evoluzioni che si sono viste nel corso del 2021/22. La più eclatante è stata probabilmente, variabile a seconda degli avversari incontrati: il suo accentramento ha spesso e volentieri spaccato in due le partite, perché le sue incursioni dirottate al centro hanno liberato la corsia mancina per gli uno contro uno di Leao e creato superiorità con il trequartista e la punta. Mosse ad hoc a seconda del rivale di turno,evidente per Pioli e così sono arrivate anche altri intuizioni come ilalle spalle della punta, per coprire le difficoltà di Brahim Diaz dopo il Covid ma anche per cambiare i movimenti in fase di possesso e non possesso. Altro aspetto da non sottovalutare: contro il Verona all'andata (Castillejo), nel derby di ritorno (Brahim Diaz), a Roma contro la Lazio (Ibrahimovic) o ancora con l'Atalanta (Rebic e non Ibrahimovic al posto di Giroud per aprire la difesa dei bergamaschi) per citarne alcuni.- I meriti tattici non sono gli unici di Pioli. Uno dei tasti su cui hanno più battuto squadra, Maldini, Massara e Gazidis è statoin un ambiente che aveva bisogno di un rilancio dopo anni di delusioni e difficoltà.che ha saputo attirare su di sé emozioni positive. Dai giocatori, che non hanno mai mancato di sottolineare il legame con l'allenatore, dalla dirigenza e dalla proprietà, ma anche dai tifosi: '' è il coro lanciato dai tifosi e abbracciato anche dai giocatori che ha accompagnato tutte le partite del Diavolo, sia in casa sia lontano dalle mura di San Siro; escludendo, beniamino del popolo rossonero anche per i meriti in campo, bisogna tornare ai tempi diper ritrovare un legame così forte tra l'allenatore e i fan del Milan. Questa empatia non è rimasta solo sulla carta, ma ha avuto effetti concreti soprattutto in termini di: squadra senza eccessi d'ansia o timore anche nei momenti caldi e con l'inevitabile pressione della lotta al titolo, ambiente che non si è depresso dopo sconfitte inattese e ha anzi mantenuto altissimo il livello di supporto e vicinanza alla squadra.- Tra i capolavori di Pioli, infine, spicca il lpuò rappresentare bene questo concetto. Il difensore francese è arrivato in sordina e con un ruolo incerto, un po' terzino e un po' centrale, ma quest'anno ha trovato la sua dimensione: un jolly affidabile che sa fare tutto. Ha coperto al meglio la fascia destra con gli infortuni di Calabria e Florenzi, è diventato la prima alternativa dopo l'infortunio di Kjaer e le difficoltà di Romagnoli, costituendo una cerniera quasi imperforabile con Tomori. Kalulu un esempio, ma. La scorsa stagione i due erano stati delle note stonate nonostante il ritorno in Champions: troppo discontinuo l'attaccante portoghese, timido e inefficace il centrocampista azzurro, a tal punto che per il primo si ipotizzava la cessione e per il secondo il riscatto è arrivato solo dopo una trattativa al ribasso con il Brescia e una rinuncia dello stesso giocatore a parte dell'ingaggio. Pioli aveva avvisato all'inizio del campionato, quelli che si erano presentati a Milanello dopo le vacanze estive erano due giocatori completamente diversi, più maturi e più forti mentalmente. Il tecnico ci ha creduto, ha lavorato con meticolosa attenzione per sgrezzarli e trasformarli in diamanti puri.. Leao ha preso le redini dell'attacco dettando i tempi con le sue iniziative: dribbling, gol, assist e movimenti a liberare i compagni, l'unico capace di sfruttare con frequenza disarmante l'uno contro uno per creare la superiorità. Tonali è diventato il padrone assoluto di un centrocampo che fino a pochi mesi fa reggeva sulla fisicità di Kessie e i movimenti di Bennacer: ha ringhiato come il suo idolo Gattuso, ha aiutato nella costruzione dal basso, infine ha aggiunto le incursioni in area avversaria e i gol come i migliori box to box, come quel De Rossi a cui può avvicinarsi secondo Pioli. Kalulu, Leao e Tonali, una valorizzazione decisiva per la conquista dello scudetto e preziosa anche per il futuro: un capolavoro nel capolavoro.