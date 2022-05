I riflettori sono puntati sull'Eurovision a Torino, ma la musica live è ripartita in tutta Italia. Milano si conferma una delle città più attive in questo senso. Ieri sera al Fabrique c'è stato il secondo concerto di Rkomi, che concederà il tris sabato. Ospiti d'onore vip i calciatori rossoneri Davide Calabria e Sandro Tonali, amici del cantante di fede milanista. Il quale ha aperto lo spettacolo con il brano presentato allo scorso Festival di Sanremo: "Insuperabile".



Come il Milan, primo in classifica a due giornate dalla fine del campionato con due punti di vantaggio sull'Inter campione d'Italia uscente, vincitore della Supercoppa e della Coppa Italia in finale contro la Juventus. Alla squadra di Pioli bastano 4 punti negli ultimi due turni con Atalanta a San Siro e Sassuolo in trasferta per scucire il tricolore dalle maglie dei nerazzurri, obbligati a vincere a Cagliari e in casa contro la Sampdoria sperando in un passo falso dei cugini.



Sul palco si sono alternati diversi ospiti come Ernia (altro tifoso rossonero), Irama, Elodie, Roshelle, Karakaz e Sfera Ebbasta, protagonista di un finale col botto. Senza dimenticare la cover di una canzone del tifoso interista Vasco Rossi: "Fegato, fegato spappolato". Insomma il concerto di Rkomi è stato un party, in attesa della festa per lo scudetto. Milano è già pronta.