La strada per il mercato di gennaio sembra essere tracciata: Boban e Maldini hanno individuato le priorità per il Milan. Il primo nome sulla lista è naturalmente quello di Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante svedese è il pesce grosso da fare abboccare all'amo ma, si sa, non sempre le cose vanno secondo i piani. Allora meglio preparare un piano B che per i rossoneri risponde al nome di Luka Jovic che con il Real Madrid non sta trovando lo spazio sperato e potrebbe arrivare con una formula conveniente. Stando a quanto riportato da Goal, il secondo obiettivo per rinforzare la squadra di Pioli è ​Merih Demiral, difensore in uscita dalla Juve.