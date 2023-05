- un calcio di rigore trasformato nella sfida al "Bollaert" contro il già retrocesso Ajaccio -Soltanto nel 2019 la formazione sangre et or si dimenava per evitare una clamorosa retrocessione in terza divisione, 4 anni dopo può invece, piazzandosi alle spalle soltanto del Paris Saint-Germain in campionato a coronamento di un progetto iniziato nel 2020 grazie ad un tecnico illuminato come Franck Haise e ad alcuni calciatori letteralmente esplosi nel nord della Francia come. Del Lens delle meraviglie il belga è stato lo stoccatore, il bomber (atipico) capace di convertire in oro il lavoro corale di una squadra che almeno da due stagioni pratica il calcio più spettacolare dell'intera Ligue 1., l'ex attaccante del Bruges - arrivato per poco meno di 10 milioni di euro e che oggi ne vale quattro volte tanto -, avendo richiamato l'interesse di diverse formazioni in giro per il Vecchio Continente, anche dall'Italia., a caccia di rinforzi sia per la mediana che per il reparto offensivo: Fofana e Openda sono solamente gli ultimi di una lunga lista di giocatori acquisiti a prezzi convenienti e poi rivenduti al miglior offerente. E che qualcosa si stia giù muovendo lo conferma lo stesso attaccante classe 2000 (che con la rete all'Ajaccio ha egugliato il record del club di Roger Boli): ". Qui in Champions? Sarebbe eccezionale".- Ancora più esplicito il commento sugli ultimi rumors da parte diIn certi casi, non c’è molto che possiamo fare"., figlia dei sondaggi che qualche club di Premier League ha già effettuato. Il Milan, impegnato a trovare una sistemazione in uscita per Rebic e Origi, rimane alla finestra e mantiene vive le piste alternative per rinforzare il proprio reparto d'attacco che, complice anche il probabilissimo addio a fine contratto di Ibrahimovic, sarà oggetto di una profonda ristrutturazione nel corso della prossima estate.