Intervistato da Tuttosport, il Ct della Nazionale olimpica argentina Batista ha parlato così di Adolfo Gaich, attaccante che piace al Milan: “Gaich? Se avrà in Europa avrà bisogno di un periodo di ambientamento, il tempo ad esempio di cui ha avuto bisogno Lautaro Martinez per consolidarsi all’Inter. Non mi sorprende che il Barcellona lo cerchi come prospetto futuro. Vale la pena scommettere su di lui, non ho dubbi – spiega Batista – .Ha potenza, gioco aereo, è forte. Per il modo in cui cerca il gol, per la sua tenaci mi ricorda Martin Palermo. E ha alcune cose di Lewandowski. Lo vedo simile nel fisico, come tiene il corpo, come tiene la palla”.